285 тысяч перевел мошенникам руководитель коммерческой организации из Екатеринбурга

Доверчивый екатеринбуржец назвал мошенникам номера платежных поручений, после чего лишился 285 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники пытались списать еще 400 тысяч, однако платеж был отклонен. Доверчивый мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился с заявлением в правоохранительные органы. На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело и разыскиваются подозреваемые.