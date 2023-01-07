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285 тысяч перевел мошенникам руководитель коммерческой организации из Екатеринбурга

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI
Очередной жертвой телефонных аферистов в Екатеринбурге стал руководитель департамента коммерческой организации. Поддавшись на их психологические уловки, он перевел злоумышленникам 285 тысяч рублей.

По словам пострадавшего, перед новогодними праздниками ему поступил звонок из «кредитной компании». 35-летний мужчина действительно является клиентом этой организации. Сотрудники «службы безопасности» действовали по отработанной схеме — они сообщили, что кто-то пытается снять деньги со счетов.

Доверчивый екатеринбуржец назвал мошенникам номера платежных поручений, после чего лишился 285 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники пытались списать еще 400 тысяч, однако платеж был отклонен. Доверчивый мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился с заявлением в правоохранительные органы. На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело и разыскиваются подозреваемые.

Жертвами телефонных аферистов становятся люди различных профессий. В УМВД по Екатеринбургу напоминают свердловчанам, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми по поводу денежных средств и тем более сообщать им номера банковских карт или смс-коды.

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#Евгения Сафина#Криминал#Екатеринбург#Полиция#Мошенники#Аферисты#Деньги#Телефон#Обман
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