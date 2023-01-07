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30-градусные морозы сохранятся в Нижнем Тагиле после новогодних праздников

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
В начале рабочей недели после новогодних праздников синоптики прогнозируют в Нижнем Тагиле морозы до -30 градусов. Небольшое потепление ожидается лишь к среде, 11 января.

В понедельник, 9 января, ночные температуры составят до -30 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в -26 градусов. При этом снегопады прекратятся, осадков не прогнозируется. Ветер южный с порывами до девяти метров в секунду.

10 января, во вторник, ночью также будет до -29 градусов, однако днем воздух прогреется уже до -19 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег. Ветер сменится на юго-западный, а порывы достигнут 11 метров в секунду.

В среду, 11 января, будет пасмурно. Днем потеплеет до -17 градусов, ночью прогнозируется -21 градус. Ветер направление не сменит, но усилится до 17 метров в секунду.

Кроме того, в эти дни ожидаются небольшие магнитные бури от 2 до 3 баллов по 9-балльной шкале.

Мороз до -25 градусов и снегопад ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Синоптики#Прогноз#Морозы#Снегопад
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