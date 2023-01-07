30-градусные морозы сохранятся в Нижнем Тагиле после новогодних праздников

В понедельник, 9 января, ночные температуры составят до -30 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в -26 градусов. При этом снегопады прекратятся, осадков не прогнозируется. Ветер южный с порывами до девяти метров в секунду.
10 января, во вторник, ночью также будет до -29 градусов, однако днем воздух прогреется уже до -19 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег. Ветер сменится на юго-западный, а порывы достигнут 11 метров в секунду.
В среду, 11 января, будет пасмурно. Днем потеплеет до -17 градусов, ночью прогнозируется -21 градус. Ветер направление не сменит, но усилится до 17 метров в секунду.
Кроме того, в эти дни ожидаются небольшие магнитные бури от 2 до 3 баллов по 9-балльной шкале.