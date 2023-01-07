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68-летний мужчина с седой бородой нашелся в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:42
Фото: 1MI
Волонтеры поисково-спасательного отряда объявили о том, что в Нижнем Тагиле нашелся пропавший ранее 68-летний мужчина. Пенсионер с седой бородой не вернулся домой 5 января.

Информация о том, что мужчина найден и жив, появилась в сообществе волонтеров-поисковиков «ЛизаАлерт» Свердловской области. Ранее тагильчанина искали по всей территории региона.

68-летний мужчина с седой бородой пропал в Нижнем Тагиле
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Мужчину искали по следующей ориентировке: рост составляет 1 метр 75 сантиметров, телосложение худощавое, седые волосы с темно-русым оттенком, глаза карие. Всем, кто имел информацию о местонахождении жителя Нижнего Тагила, предлагали связаться с добровольцами или полицией по номерам 112 или 8 (800) 700-54-52.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В деле об исчезновении матери пятерых детей под Алапаевском появились подробности
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Ранее стало известно, что появились новые подробности пропажи матери пятерых детей из села Коптелово под Алапаевском.

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