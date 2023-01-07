68-летний мужчина с седой бородой нашелся в Нижнем Тагиле

Информация о том, что мужчина найден и жив, появилась в сообществе волонтеров-поисковиков «ЛизаАлерт» Свердловской области. Ранее тагильчанина искали по всей территории региона.
Мужчину искали по следующей ориентировке: рост составляет 1 метр 75 сантиметров, телосложение худощавое, седые волосы с темно-русым оттенком, глаза карие. Всем, кто имел информацию о местонахождении жителя Нижнего Тагила, предлагали связаться с добровольцами или полицией по номерам 112 или 8 (800) 700-54-52.
Ранее стало известно, что появились новые подробности пропажи матери пятерых детей из села Коптелово под Алапаевском.