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Более четырех тысяч прихожан посетили храмы Нижнего Тагила в Рождество

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
25 храмов Нижнего Тагила и ГГО приняли прихожан на Рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января. Охрану на объектах обеспечивали около 200 сотрудников правоохранительных органов.

Помимо ночных служб, днем 7 января состоялись еще богослужения в 10 храмах и церквях. Всего было принято более четырех тысяч прихожан.

Наряды полицейских несли службу рядом с религиозными объектами, а сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность дорожного движения.

Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Напомним, всего под охрану в Свердловской области на Рождество было взято 512 различных религиозных объектов. Большая часть служб прошла в Екатеринбурге.

Более 500 храмов взяты под охрану в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Рождество#Церковь#Храм#Полиция
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