Более четырех тысяч прихожан посетили храмы Нижнего Тагила в Рождество

Помимо ночных служб, днем 7 января состоялись еще богослужения в 10 храмах и церквях. Всего было принято более четырех тысяч прихожан.
Наряды полицейских несли службу рядом с религиозными объектами, а сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность дорожного движения.
Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, всего под охрану в Свердловской области на Рождество было взято 512 различных религиозных объектов. Большая часть служб прошла в Екатеринбурге.