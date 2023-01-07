Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с Рождеством Христовым

В канун Рождества принято проводить время с родственниками, а также готовить себя к честной жизни, ответственности и эффективному решению задач. Согласно традициям, люди не должны забывать о важности ежедневной работы по воспитанию духовной составляющей человека, которую каждый должен проводить сам с собой.