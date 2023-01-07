Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с Рождеством Христовым

В обращении Евгения Куйвашева говорится о традициях, которых люди придерживаются в праздничный день: например, христиане зажигают свечи как знак надежды, веры и любви. Губернатор отметил, что соблюдение церковных обрядов приносит благодать и радостные ощущения.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев также поздравил горожан в социальных сетях.
С Рождеством Христовым! — кратко написал градоначальник в соцсетях.
В канун Рождества принято проводить время с родственниками, а также готовить себя к честной жизни, ответственности и эффективному решению задач. Согласно традициям, люди не должны забывать о важности ежедневной работы по воспитанию духовной составляющей человека, которую каждый должен проводить сам с собой.