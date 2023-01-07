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Канализационные стоки затопили улицу на Уралмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 13:19
Фото: Е1
Перекресток двух улиц затопило из-за прорыва канализации на Уралмаше в Екатеринбурге. Из-за этого на проезжей части образовался гололед.

Очевидцы сообщают, что ледяная «каша» уже сейчас мешает проезду транспортных средств. Водители и пешеходы переживают, что когда вода полностью застынет, то там образуется «каток». Местные жители говорят, что вода из люка била большой струей и вверх поднимались большие клубы пара.

Однако коммунальщики заявили, что вода не горячая. Эффект возник из-за низких температур на улице. На данный момент специалисты водоканала занимаются устранением протечки, ближайшие дома от системы водоснабжения отключать не планируется. Также они убирают последствия разлива воды, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область#Коммунальная авария#Гололед#Канализация
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