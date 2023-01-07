Когда в Нижнем Тагиле будут включать и выключать уличные фонари в 2023 году?

Так, в январе 2023 года фонари будут гореть от 16 до 15 часов ежедневно. График составлен на основании расчетов времени рассвета и заката. Дольше всего уличное освещение отрабатывало 1 января (свет включался в 16:53, выключался в 09:15), меньше всего будет работать 31 января: с 17:35 до 08:34.
В следующем месяце ситуация аналогична: чем длиннее световой день, тем меньше работает уличное освещение в Нижнем Тагиле. Уже в конце февраля фонари будут включать на час позже и выключать на час раньше, чем в конце января. Например, 28 февраля время горения составит 12 часов 54 минуты, с 18:47 до 07:41.
С началом весны фонари будут работать от 12 часов 49 минут до 10 часов 17 минут в зависимости от времени солнечного рассвета и заката. 15 марта освещение включат в 19:20, а выключат в 07:00. В середине апреля уличные лампы проработают с 20:33 до 05:29. 31 мая наружные лампы осветят город всего на 4 часа 57 минут — с 22:30 до 03:27 по уральскому времени.
В июне время горения уличных фонарей вновь сократится. В середине первого летнего месяца искусственные источники света будут светить с 22:59 до 03:04, а 15 июля, в связи с уменьшением светового дня, с 22:37 до 03:36. Уже со второй половины лета ответственные лица планируют наращивать время работы осветительных приборов ежемесячно. Так, в августе лампы начнут включать с 22:00 до 04:20 (данные на 1 августа) и с 20:28 до 05:35 (31 августа).
В сентябре время работы уличного освещения продолжит увеличиваться: 15-го числа фонари проработают с 19:43 до 6:10, а 30-го — с 19:00 до 06:42. В середине октября лампы включатся в 18:19, отключатся в 07:15. В ноябре время горения наружных светильников будет расти и дальше: с 17:38 до 7:51 в начале месяца, с 16:51 до 08:49 — в конце. Аналогичные цифры ожидаются и в середине декабря 2023 года: фонари зажгутся в 16:43, а отключатся в 09:08.