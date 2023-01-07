Когда в Нижнем Тагиле будут включать и выключать уличные фонари в 2023 году?

В сентябре время работы уличного освещения продолжит увеличиваться: 15-го числа фонари проработают с 19:43 до 6:10, а 30-го — с 19:00 до 06:42. В середине октября лампы включатся в 18:19, отключатся в 07:15. В ноябре время горения наружных светильников будет расти и дальше: с 17:38 до 7:51 в начале месяца, с 16:51 до 08:49 — в конце. Аналогичные цифры ожидаются и в середине декабря 2023 года: фонари зажгутся в 16:43, а отключатся в 09:08.