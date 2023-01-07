Майор ГУФСИН из Екатеринбурга стала чемпионкой по бодибилдингу после смерти мужа

Путь в спорт для Татьяны был отчасти вынужденным: бодибилдинг помог справиться с семейной трагедией и последующей депрессией. Ранее мама двух детей (16 и 12 лет) увлекалась культуризмом с позиции любителя: смотрела фотографии, читала посты. Победа в чемпионате пришла к жительнице Екатеринбурга после трех лет посещения спортзала. Сейчас сотрудница правоохранительных органов тренируется 4 дня еженедельно.