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Майор ГУФСИН из Екатеринбурга стала чемпионкой по бодибилдингу после смерти мужа

Сегодня, 13:17
Фото: 1MI
После смерти мужа в новогоднюю ночь Татьяна Савельева, майор ГУФСИН из Екатеринбурга, начала заниматься бодибилдингом. Весной 2022 года спортсменка заняла 1 место в категории «Бикини — Wellness».

Путь в спорт для Татьяны был отчасти вынужденным: бодибилдинг помог справиться с семейной трагедией и последующей депрессией. Ранее мама двух детей (16 и 12 лет) увлекалась культуризмом с позиции любителя: смотрела фотографии, читала посты. Победа в чемпионате пришла к жительнице Екатеринбурга после трех лет посещения спортзала. Сейчас сотрудница правоохранительных органов тренируется 4 дня еженедельно.

Фото: Татьяна Савельева, Е1
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Со слов чемпионки, достигнуть успеха ей помогли приобретенные на службе личные качества: усидчивость, умение выполнять поставленные руководством задачи, сообщает Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Спорт#Мать#Смерть#Чемпионы
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