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Молодой водитель сбил женщину на пешеходном переходе под Нижним Тагилом

Сегодня, 14:00
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
21-летний молодой человек из Нижнего Тагила с годовым стажем вождения и без страховки сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. С его слов, ДТП случилось в результате плохой видимости. Инцидент произошел 7 января около 08:00 вблизи поселка Первомайский Горноуральского городского округа.

Известно, что мужчина 2001 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21102. В результате наезда женщина получила травмы и закрытый перелом левой голени. Пострадавшая решила не оставаться в стационаре больницы: она будет проходить лечение дома.

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Полицейские изучили обстоятельства дела и выяснили, что права молодому человеку выданы всего 1 год назад. За это время житель Нижнего Тагила, приехавший в Первомайский в гости к товарищам, был замечен за нарушением ПДД 9 раз. В основном причиной административной ответственности становилось превышение допустимой скорости движения.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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Тагильчанин рассказал, что не заметил переходившую по дороге женщину из-за снегопада и, как следствие, ухудшения видимости. Раненая свердловчанка сообщила, что также не видела приближающееся авто — она шла в сторону остановки. В результате случившегося на автомобилиста составили 3 административных протокола: за то, что тот не пропустил пешехода, за отсутствие символа «Начинающий водитель» и страховки, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Пешеход#Травмы#ГГО и пригород
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