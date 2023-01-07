Молодой водитель сбил женщину на пешеходном переходе под Нижним Тагилом

Тагильчанин рассказал, что не заметил переходившую по дороге женщину из-за снегопада и, как следствие, ухудшения видимости. Раненая свердловчанка сообщила, что также не видела приближающееся авто — она шла в сторону остановки. В результате случившегося на автомобилиста составили 3 административных протокола: за то, что тот не пропустил пешехода, за отсутствие символа «Начинающий водитель» и страховки, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.