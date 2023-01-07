Молодой водитель сбил женщину на пешеходном переходе под Нижним Тагилом

Известно, что мужчина 2001 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21102. В результате наезда женщина получила травмы и закрытый перелом левой голени. Пострадавшая решила не оставаться в стационаре больницы: она будет проходить лечение дома.
Полицейские изучили обстоятельства дела и выяснили, что права молодому человеку выданы всего 1 год назад. За это время житель Нижнего Тагила, приехавший в Первомайский в гости к товарищам, был замечен за нарушением ПДД 9 раз. В основном причиной административной ответственности становилось превышение допустимой скорости движения.
Тагильчанин рассказал, что не заметил переходившую по дороге женщину из-за снегопада и, как следствие, ухудшения видимости. Раненая свердловчанка сообщила, что также не видела приближающееся авто — она шла в сторону остановки. В результате случившегося на автомобилиста составили 3 административных протокола: за то, что тот не пропустил пешехода, за отсутствие символа «Начинающий водитель» и страховки, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.