На отсутствие автобусов в новогодние праздники жалуются жители Нижнего Тагила

Так, жительница Нижнего Тагила Светлана рассказала, что днем 7 января ее сын в течение часа не мог уехать с Тагилстроя домой.
Ребенок возвращался из гостей. Для того, чтобы добраться до Выи ему пришлось целый час ждать автобусы № 25 или № 27 у школы № 49. На улице холод и метель, сын очень замерз. Как бы теперь не разболелся к концу каникул, — пояснила Светлана журналисту TagilCity.ru.
Другой тагильчанин отметил, что 4 января его ребенок поехал на елку в центр творчества на Вагонку.
За полчаса (с 10.10 до 10.45) ни одного автобуса 55-го и 16-го маршрутов. Перевозчикам за что деньги платят? Еще и цены повышают за проезд, — жалуется Александр в соцсетях.
Напомним, в течение 2022 года стоимость оплаты проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила поднималась два раза. В конце декабря за поездку в автобусе пассажиры стали платить 24 рубля. Такая же цена установлена и в трамваях с 1 января 2023 года.