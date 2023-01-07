На отсутствие автобусов в новогодние праздники жалуются жители Нижнего Тагила

Напомним, в течение 2022 года стоимость оплаты проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила поднималась два раза. В конце декабря за поездку в автобусе пассажиры стали платить 24 рубля. Такая же цена установлена и в трамваях с 1 января 2023 года.