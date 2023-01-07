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На отсутствие автобусов в новогодние праздники жалуются жители Нижнего Тагила

Сегодня, 10:36
Фото: TagilCity.ru
На проблемы с общественным транспортом снова жалуются жители Нижнего Тагила. Пассажиры не могут уехать долгое время в новогодние праздники в разных районах города.

Так, жительница Нижнего Тагила Светлана рассказала, что днем 7 января ее сын в течение часа не мог уехать с Тагилстроя домой.

Ребенок возвращался из гостей. Для того, чтобы добраться до Выи ему пришлось целый час ждать автобусы № 25 или № 27 у школы № 49. На улице холод и метель, сын очень замерз. Как бы теперь не разболелся к концу каникул, — пояснила Светлана журналисту TagilCity.ru.

Другой тагильчанин отметил, что 4 января его ребенок поехал на елку в центр творчества на Вагонку.

За полчаса (с 10.10 до 10.45) ни одного автобуса 55-го и 16-го маршрутов. Перевозчикам за что деньги платят? Еще и цены повышают за проезд, — жалуется Александр в соцсетях.

Напомним, в течение 2022 года стоимость оплаты проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила поднималась два раза. В конце декабря за поездку в автобусе пассажиры стали платить 24 рубля. Такая же цена установлена и в трамваях с 1 января 2023 года.

В Нижнем Тагиле повысили стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 24 рублей
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