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Новогодними гирляндами украсил машину житель Верхней Салды и устроил дрифт

Сегодня, 09:32
Фото: "Салда-доска правды" ВКонтакте
«Новогоднее чудо» соорудил из своего автомобиля 20-летний житель Верхней Салды Степан Ловков. Он украсил машину гирляндами и ездит по улицам города.

Молодой человек является работником ВСМПО-АВИСМА. Этой зимой он решил удивить жителей Верхней и Нижней Салды необыкновенным новогодним украшением своего автомобиля.

Гирлянды, которые светятся во время движения, Степан развесил по всей машине: на капоте, багажнике, дверях, фарах, а на крыше дополнительно положил мишуру и елочные ветки. Во время новогодних каникул он на своей машине устроил дрифт.

В комментариях к посту паблика «Салда-доска правды» ВКонтакте многие похвалили молодого человека за подаренное новогоднее настроение. Однако некоторые высказались и против опасной езды.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Верхняя и Нижняя Салда#Новый год#Автомобиль#Украшение#Гирлянда
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