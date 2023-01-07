Новогодними гирляндами украсил машину житель Верхней Салды и устроил дрифт

Молодой человек является работником ВСМПО-АВИСМА. Этой зимой он решил удивить жителей Верхней и Нижней Салды необыкновенным новогодним украшением своего автомобиля.
Гирлянды, которые светятся во время движения, Степан развесил по всей машине: на капоте, багажнике, дверях, фарах, а на крыше дополнительно положил мишуру и елочные ветки. Во время новогодних каникул он на своей машине устроил дрифт.
В комментариях к посту паблика «Салда-доска правды» ВКонтакте многие похвалили молодого человека за подаренное новогоднее настроение. Однако некоторые высказались и против опасной езды.