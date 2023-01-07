Остался с двумя детьми: в Тагиле вдовец винит врачей Демидовской в смерти жены

Муж Светланы уверен, что именно из-за ошибки, возникшей во время операции, женщина испытывала сильные боли, о чем она написала в смс. Соседка по палате вспоминает, что Света весь день мучилась, плакала и просила избавить ее от боли в брюшной полости, рассказывает муж погибшей. С ее слов, врач, который проводил рентген, сказал, что панкреатит воспалился и когда вводили контраст, он «попал куда-то не туда».