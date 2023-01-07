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Плавильщик из Новоуральска погиб на СВО после тяжелого ранения

Сегодня, 07:06
Фото: 1MI
32-летний Иван Корольков погиб из Новоуральска погиб 1 января после тяжелого ранения в зоне спецоперации.

Иван Корольков в Новоуральске трудился на АО «Уралэлектромедь» в должности плавильщика. Он не один раз становился лучшим в профессиональных конкурсах и являлся инноватором.

По словам главы Новоуральского ГО Вячеслава Тюменцева, мужчина пользовался среди коллег уважением и был справедливым и отзывчивым человеком. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: Страница Вячеслава Тюменцева в соцсетях

В зону СВО Иван Корольков отправился в октябре прошлого года. Погиб он при выполнении боевой задачи. Прощание со свердловчанином состоится 9 января в похоронном доме.

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