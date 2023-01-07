Плавильщик из Новоуральска погиб на СВО после тяжелого ранения

Иван Корольков в Новоуральске трудился на АО «Уралэлектромедь» в должности плавильщика. Он не один раз становился лучшим в профессиональных конкурсах и являлся инноватором.
По словам главы Новоуральского ГО Вячеслава Тюменцева, мужчина пользовался среди коллег уважением и был справедливым и отзывчивым человеком. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
В зону СВО Иван Корольков отправился в октябре прошлого года. Погиб он при выполнении боевой задачи. Прощание со свердловчанином состоится 9 января в похоронном доме.