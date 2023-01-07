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Пьяный водитель пытался дать взятку полицейским в патрульной машине в Екатеринбурге

Сегодня, 06:26
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель Ford, попавшийся нетрезвым за рулем в Екатеринбурге, пытался откупиться от сотрудников ДПС. Мужчина оставил 19 тысяч рублей прямо в патрульной машине, чтобы в отношении него не составляли протокол.

Когда у автоинспекторов появилось подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, было проведено медицинское освидетельствование, которое и подтвердило догадки. При этом, мужчина за рулем решил откупиться и оставил в патрульной машине 19 тысяч рублей. Его предупредили, что такое действие является нарушением законодательства, однако он не отказался от своих намерений.

В результате водитель был задержан. Теперь ему грозит наказание не только за нетрезвое вождение, но также и за дачу взятки. То есть вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Екатеринбург#Взятка#Полиция#ДПС#Пьяный водитель
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