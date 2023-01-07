Пьяный водитель пытался дать взятку полицейским в патрульной машине в Екатеринбурге

Когда у автоинспекторов появилось подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, было проведено медицинское освидетельствование, которое и подтвердило догадки. При этом, мужчина за рулем решил откупиться и оставил в патрульной машине 19 тысяч рублей. Его предупредили, что такое действие является нарушением законодательства, однако он не отказался от своих намерений.
В результате водитель был задержан. Теперь ему грозит наказание не только за нетрезвое вождение, но также и за дачу взятки. То есть вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.