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Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на свердловской трассе

Сегодня, 07:46
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Четыре человека пострадали в аварии на трассе «Арамиль — поселок Кольцово», которая произошла 6 января. Среди них один ребенок.

Прибывшие на место ДТП автоинспекторы установили, что водитель Daewoo не смог справиться с управлением иномаркой и допустил столкновение с Opel, выехав на полосу встречного движения.

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В результате было травмировано четыре человека, среди которых 12-летний мальчик. Они госпитализированы в медицинские учреждения. Личности всех участников дорожно-транспортного происшествия уже установлены, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, 5 января под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП в результате которого три человека получили различные травмы.

Три человека пострадали в массовом ДТП под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#ДТП#Свердловская область#Полиция#Авария#Дети#Пострадавшие#Иномарка#ГИБДД
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