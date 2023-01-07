Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на свердловской трассе

Прибывшие на место ДТП автоинспекторы установили, что водитель Daewoo не смог справиться с управлением иномаркой и допустил столкновение с Opel, выехав на полосу встречного движения.
В результате было травмировано четыре человека, среди которых 12-летний мальчик. Они госпитализированы в медицинские учреждения. Личности всех участников дорожно-транспортного происшествия уже установлены, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, 5 января под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП в результате которого три человека получили различные травмы.