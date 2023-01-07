Соблюдать осторожность на дорогах рекомендовано жителям Нижнего Тагила из-за погоды

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле продолжатся сильные снегопады. В связи с этим появляются заносы на дорогах и ухудшается обзор. Также ожидаются резкие перепады температуры. Чтобы не допустить возникновения аварий, автоинспекторы дежурят не только в городе, но и на пригородных трассах и автодорогах.