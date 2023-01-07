Соблюдать осторожность на дорогах рекомендовано жителям Нижнего Тагила из-за погоды

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле продолжатся сильные снегопады. В связи с этим появляются заносы на дорогах и ухудшается обзор. Также ожидаются резкие перепады температуры. Чтобы не допустить возникновения аварий, автоинспекторы дежурят не только в городе, но и на пригородных трассах и автодорогах.
Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок и воспользоваться общественным транспортом. Особенно это касается тех, кто недавно получил права и сел за руль. При управлении транспортом необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, не делать резких маневров и перестроений.
Пешеходам в условиях снегопадов на одежде рекомендовано иметь светоотражающие элементы, чтобы быть более заметными. При возникновении аварий можно обращаться по телефонам 112 или 8 (3435) 47-70-01.