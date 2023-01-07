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Соблюдать осторожность на дорогах рекомендовано жителям Нижнего Тагила из-за погоды

Сегодня, 08:35
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Особую осторожность на дорогах призывает соблюдать жителей Нижнего Тагила Госавтоинспекция в связи со снегопадами и морозами.

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле продолжатся сильные снегопады. В связи с этим появляются заносы на дорогах и ухудшается обзор. Также ожидаются резкие перепады температуры. Чтобы не допустить возникновения аварий, автоинспекторы дежурят не только в городе, но и на пригородных трассах и автодорогах.

Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок и воспользоваться общественным транспортом. Особенно это касается тех, кто недавно получил права и сел за руль. При управлении транспортом необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, не делать резких маневров и перестроений.

Пешеходам в условиях снегопадов на одежде рекомендовано иметь светоотражающие элементы, чтобы быть более заметными. При возникновении аварий можно обращаться по телефонам 112 или 8 (3435) 47-70-01.

 

Мороз до -25 градусов и снегопад ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
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#Транспорт#Нижний Тагил#Погода#Снегопады#Заносы#Автомобиль#ГИБДД#Евгения Сафина
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