Теракт на железной дороге в Челябинской области пытались устроить трое мужчин

Злоумышленники были задержаны с поличным прямо на станции при подготовке диверсии. У мужчин были изъяты улики и доказательства того, что они собирались совершить теракт. В частности, баллон с газом и канистра с горючей жидкостью.
На данный момент все подозреваемые помещены в СИЗО на два месяца. В отношении них возбуждено уголовное дело за покушение на диверсию, пишет ТАСС.
Напомним, в октябре 2022 года в Екатеринбурге был задержан мужчина, который собирался устроить теракт одном из здании города. А в Нижнем Тагиле за такие же деяния был пойман 59-летний уроженец Мариуполя.