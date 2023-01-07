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Теракт на железной дороге в Челябинской области пытались устроить трое мужчин

Сегодня, 05:58
Фото: 1MI
Троих диверсантов, пытавшихся устроить теракт на одной из станций железной дороги в Челябинской области, задержала ФСБ.

Злоумышленники были задержаны с поличным прямо на станции при подготовке диверсии. У мужчин были изъяты улики и доказательства того, что они собирались совершить теракт. В частности, баллон с газом и канистра с горючей жидкостью.

На данный момент все подозреваемые помещены в СИЗО на два месяца. В отношении них возбуждено уголовное дело за покушение на диверсию, пишет ТАСС.

Напомним, в октябре 2022 года в Екатеринбурге был задержан мужчина, который собирался устроить теракт одном из здании города. А в Нижнем Тагиле за такие же деяния был пойман 59-летний уроженец Мариуполя.

В Нижнем Тагиле при подготовке теракта оперативники ФСБ задержали 59-летнего мужчину
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#Евгения Сафина#Происшествия#Челябинск#Теракт#ФСБ#Железная дорога
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