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«Услышали несколько громких хлопков»: пожар вспыхнул на мини-рынке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:44
Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле загорелась электрощитовая торгового комплекса

Продавцы торгового комплекса согревались электрообогревателями из-за холодной погоды. В павильоне № 10 на Пихтовке по улице Зари, 21 в Нижнем Тагиле 7 января приблизительно в 13:00 по уральскому времени случился пожар. Предварительно, причиной возгорания стала повышенная нагрузка на электропроводку.

Известно, что в павильоне, где случился пожар, располагается центральная щитовая всего мини-рынка и местных магазинов. В том же месте установлен главный прибор учета. На месте случившегося людей не было: в техническом помещении посетители бывают только по крайней необходимости.

В какой-то момент мы услышали несколько громких хлопков, изначально нам показалось, что просто подростки петарды на улице взрывают. Ну, а потом хлопки за хлопками, хлопки за хлопками, и я почувствовала сильный запах гари, — рассказывает очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"
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Коллектив торгового комплекса вызвал пожарных. К месту случившегося прибыло 4 спецавтомобиля, также к очагу горения подоспело начальство рынка. Со слов местных жителей, тушение было длительным, однако работы сотрудников МЧС завершились успехом. В результате ЧП никто не пострадал.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Пожар#Происшествия#Пожарные#Огонь#Рынок#Продавцы
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