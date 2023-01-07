«Услышали несколько громких хлопков»: пожар вспыхнул на мини-рынке в Нижнем Тагиле

Известно, что в павильоне, где случился пожар, располагается центральная щитовая всего мини-рынка и местных магазинов. В том же месте установлен главный прибор учета. На месте случившегося людей не было: в техническом помещении посетители бывают только по крайней необходимости.
В какой-то момент мы услышали несколько громких хлопков, изначально нам показалось, что просто подростки петарды на улице взрывают. Ну, а потом хлопки за хлопками, хлопки за хлопками, и я почувствовала сильный запах гари, — рассказывает очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Коллектив торгового комплекса вызвал пожарных. К месту случившегося прибыло 4 спецавтомобиля, также к очагу горения подоспело начальство рынка. Со слов местных жителей, тушение было длительным, однако работы сотрудников МЧС завершились успехом. В результате ЧП никто не пострадал.