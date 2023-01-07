Вдовец из Нижнего Тагила написал Бастрыкину и Краснову о смерти жены после операции

Причиной обращения стал тот факт, что до сих пор никакого ответа от региональных и местных следственных органов и прокуратуры не последовало. Мужчина обратился в прокуратуру и силовикам 21 декабря в надежде на реакцию по делу о доведении человека до тяжелого состояния, а затем смерти. Но до сих пор никакой помощи житель Нижнего Тагила не получил.
До сегодняшнего дня силовики даже не начали проверку. Это возмущает больше всего. В обращении мы на это и ссылались. Следственный комитет до сих пор не принял никакого процессуального решения. Ситуация, как с ребенком, — то же самое, — поясняет юрист, защищающая интересы Андрея Бурухина, Юлия Липинская.
Напомним, ранее TagilCity.ru писал о смерти женщины, после ненужной, по мнению ее супруга, операции, проведенной медиками Демидовской городской больницы Нижнего Тагила. Женщина скончалась в Екатеринбурге, куда ее доставили в тяжелом состоянии под аппаратами жизнеобеспечения из больницы Нижнего Тагила.