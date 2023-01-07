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Вдовец из Нижнего Тагила написал Бастрыкину и Краснову о смерти жены после операции

Сегодня, 17:06
Фото: Личный архив тагильчанина Андрея Бурухина
Житель Нижнего Тагила Андрей Бурухин написал обращение председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Тагильчанин уверен, что его 35-летняя супруга умерла после ненужной операции, которую провели медики Демидовской больницы.

Причиной обращения стал тот факт, что до сих пор никакого ответа от региональных и местных следственных органов и прокуратуры не последовало. Мужчина обратился в прокуратуру и силовикам 21 декабря в надежде на реакцию по делу о доведении человека до тяжелого состояния, а затем смерти. Но до сих пор никакой помощи житель Нижнего Тагила не получил.

До сегодняшнего дня силовики даже не начали проверку. Это возмущает больше всего. В обращении мы на это и ссылались. Следственный комитет до сих пор не принял никакого процессуального решения. Ситуация, как с ребенком, — то же самое, — поясняет юрист, защищающая интересы Андрея Бурухина, Юлия Липинская.
Обращение в СК РФ производится через Telegram-каналОбращение в СК РФ производится через Telegram-канал
Часть текста обращению к БастрыкинуЧасть текста обращению к Бастрыкину
Подтверждение регистрации заявления в Гепрокуратуру РФПодтверждение регистрации заявления в Гепрокуратуру РФ
Часть текста обращению к КрасновуЧасть текста обращению к Краснову
Обращение в СК РФ производится через Telegram-канал
Фото: Андрей Бурухин

Напомним, ранее TagilCity.ru писал о смерти женщины, после ненужной, по мнению ее супруга, операции, проведенной медиками Демидовской городской больницы Нижнего Тагила. Женщина скончалась в Екатеринбурге, куда ее доставили в тяжелом состоянии под аппаратами жизнеобеспечения из больницы Нижнего Тагила.

Остался с двумя детьми: в Тагиле вдовец винит врачей Демидовской в смерти жены
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Происшествия#Здоровье#Эксклюзив#Андрей Бурухин#Больница#Проверка#Следственный комитет#Следственный отдел#Александр Бастрыкин
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Остался с двумя детьми: в Тагиле вдовец винит врачей Демидовской в смерти жены
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