Вдовец из Нижнего Тагила написал Бастрыкину и Краснову о смерти жены после операции

Причиной обращения стал тот факт, что до сих пор никакого ответа от региональных и местных следственных органов и прокуратуры не последовало. Мужчина обратился в прокуратуру и силовикам 21 декабря в надежде на реакцию по делу о доведении человека до тяжелого состояния, а затем смерти. Но до сих пор никакой помощи житель Нижнего Тагила не получил.