Водитель сжег свои вещи на трассе в ХМАО из-за мороза -36 градусов

Автомобилист разжег огонь на обочине и начал сбрасывать в него все имеющееся имущество для того, чтобы согреться. Водителя заметили сотрудники ДПС. Они подъехали к мужчине и посадили в свой автомобиль. Попавший в беду поблагодарил госавтоинспекторов за спасение.