Водитель сжег свои вещи на трассе в ХМАО из-за мороза -36 градусов

Автомобилист разжег огонь на обочине и начал сбрасывать в него все имеющееся имущество для того, чтобы согреться. Водителя заметили сотрудники ДПС. Они подъехали к мужчине и посадили в свой автомобиль. Попавший в беду поблагодарил госавтоинспекторов за спасение.
Да не за что, на улице-то холодно, как у этого костра прогреешься? — говорит на видео один из автоинспекторов, патрулирующих трассу.
УМВД России по ХМАО сообщает, что в данный момент спасенный водитель находится в безопасности.
Ранее трехлетнего ребенка спас от обморожения сотрудник Росгвардии в Асбесте. Юный свердловчанин стоял возле подъезда без родителей. Известно, что малыш был одет не по погоде.