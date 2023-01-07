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Водитель сжег свои вещи на трассе в ХМАО из-за мороза -36 градусов

Сегодня, 12:40
Фото: Скриншот видео "УМВД России по Ханты-Мансийскому АО - Югре"
КамАЗ водителя-дальнобойщика не справился с морозами в -36 градусов и сломался на 53-м километре автодороги Нягань-Талинка в ХМАО-Югре. Самостоятельно починить машину не получилось. Для того, чтобы не замерзнуть насмерть, мужчине пришлось сжечь свои вещи.

Автомобилист разжег огонь на обочине и начал сбрасывать в него все имеющееся имущество для того, чтобы согреться. Водителя заметили сотрудники ДПС. Они подъехали к мужчине и посадили в свой автомобиль. Попавший в беду поблагодарил госавтоинспекторов за спасение.

Да не за что, на улице-то холодно, как у этого костра прогреешься? — говорит на видео один из автоинспекторов, патрулирующих трассу.

УМВД России по ХМАО сообщает, что в данный момент спасенный водитель находится в безопасности.

Фото: Скриншот видео "УМВД России по Ханты-Мансийскому АО - Югре"
Ребенок без одежды чуть не замерз насмерть в Асбесте
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Ранее трехлетнего ребенка спас от обморожения сотрудник Росгвардии в Асбесте. Юный свердловчанин стоял возле подъезда без родителей. Известно, что малыш был одет не по погоде.

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#Происшествия#ХМАО#Полиция#Холод#Мороз#Огонь#Водитель#Спасение#Анна Варнакина
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