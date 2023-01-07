TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Женщина с диагнозом убила десятилетнюю дочь и себя в Челябинске

Сегодня, 15:30
Фото: 1MI
Мать десятилетней девочки убила ребенка и себя в Челябинске. При жизни 36-летняя женщина проходила лечение в психиатрической клинике, у нее имеется диагноз.

После того, как жительница Челябинска убила ребенка, она оставила записку: «Простите меня. Я убила Лизу». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По данным издания, Анна Семерова задушила школьницу поясом от халата.

Факт трагедии обнаружил сын Семеровой, 18-летний студент суза Никита. Известно, что челябинка при жизни проходила лечение у психиатра. В медицинской карточке женщины стоит отметка о соответствующем диагнозе, сообщает SHOT.

Убийство троих детей в Екатеринбурге: хронология событий
Узнать подробнее

Ранее женщина из Екатеринбурга убила 3-х своих детей из-за того, что в тех якобы вселились бесы. Трагедия произошла 26 декабря в одном из многоэтажных домов областной столицы. В момент, когда правоохранители вошли в квартиру семейства, Анастасия Петрова лежала на телах мертвых детей.

Читайте также:
Видео с места убийства троих детей в Екатеринбурге опубликовал СКВ смерти своих детей обвинила «полуденного беса» жительница ЕкатеринбургаДело об убийстве троих детей в Екатеринбурге взял на контроль свердловский омбудсмен
#Происшествия#Челябинск#Убийство#Дети#Мать#Анна Варнакина
Подпишитесь
Остался с двумя детьми: в Тагиле вдовец винит врачей Демидовской в смерти жены
Сегодня, 10:17
Многодетная мать из Нижнего Тагила обвинила врачей в смерти 5-месячного сына
Вчера, 05:13
30-градусные морозы сохранятся в Нижнем Тагиле после новогодних праздников
Сегодня, 08:36
Грязь и осколки нашла во время отдыха в комплексе «Русские Бани» жительница Тагила
Вчера, 13:21
На отсутствие автобусов в новогодние праздники жалуются жители Нижнего Тагила
Сегодня, 10:36
Насосные станции, скважины и гаражи останутся без света в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:25