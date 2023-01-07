Женщина с диагнозом убила десятилетнюю дочь и себя в Челябинске

Ранее женщина из Екатеринбурга убила 3-х своих детей из-за того, что в тех якобы вселились бесы. Трагедия произошла 26 декабря в одном из многоэтажных домов областной столицы. В момент, когда правоохранители вошли в квартиру семейства, Анастасия Петрова лежала на телах мертвых детей.