44 миллиона рублей на новое оборудование получат театры Свердловской области

К этой сумме будет добавлено 3,5 миллиона рублей из регионального бюджета, сообщает департамент информационной политики региона.
Регион впервые получит средства для оснащения театров современным оборудованием. В 2023 году планируется закупка различной аппаратуры на сумму 36 миллионов рублей, а в 2024 — почти на 12 миллионов.
Материальную помощь получит Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии и Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка. Здесь появятся светодиодные приборы, прожекторы, цифровые пульты, видеокамеры, микрофоны, колонки и многие другие приборы.