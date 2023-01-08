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44 миллиона рублей на новое оборудование получат театры Свердловской области

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
Около 44,5 миллиона рублей выделят театрам Свердловской области на покупку нового оборудования для сцены.

К этой сумме будет добавлено 3,5 миллиона рублей из регионального бюджета, сообщает департамент информационной политики региона.

Регион впервые получит средства для оснащения театров современным оборудованием. В 2023 году планируется закупка различной аппаратуры на сумму 36 миллионов рублей, а в 2024 — почти на 12 миллионов.

Материальную помощь получит Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии и Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка. Здесь появятся светодиодные приборы, прожекторы, цифровые пульты, видеокамеры, микрофоны, колонки и многие другие приборы.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Театр#Деньги#Оборудование
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