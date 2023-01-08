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49-летний житель Верхнего Дуброво погиб на СВО

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
49-летний Александр Кучин из поселка Верхнее Дуброво погиб в ходе проведения спецоперации.

О гибели военного рассказал глава городского округа Верхнее Дуброво Валерий Конопкин. Похоронят бойца 10 января.

Родился Александр в поселке Красный Восток. Школу он окончил уже в Свердловской области в Верхнем Дуброво. Во время службы в армии он участвовал в приднестровском конфликте.

Далее он окончил железнодорожный техникум и порядка 30 лет проработал на Свердловской железной дороге в должности электромонтера контактных сетей. У Александра осталось двое взрослых сыновей.

На СВО Александр отправился в должности сержанта. Погиб он 21 декабря в ходе обстрела.

Ранее сообщалось о гибели 23-летнего ефрейтора из Полевского. Михаил Семухин был призван в армию 29 сентября и был механиком взвода связи. Погиб он 9 ноября возле Макеевки.

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