650 вылетов совершила «воздушная скорая» в Свердловской области

Среди преимуществ такого вида госпитализации – сокращение времени перевозки пассажира на несколько часов. Такой вид может использоваться, если пациент в критическом состоянии или если его нужно перевезти из дальней или труднопроходимой для транспорта местности.



Так как пациенты «воздушной скорой» практически всегда находятся в тяжелом состоянии, фактор времени, за которое они могут попасть в больницу, зачастую решаем для их жизни и здоровья.