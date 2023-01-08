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650 вылетов совершила «воздушная скорая» в Свердловской области

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
«Воздушная скорая» Свердловской области в 2022 году совершила 650 вылетов.

Всех пациентов медики доставили в разные областные клинки.

Всего в регионе имеется 39 площадок, оборудованных для приземления вертолета с врачами. Они находятся в Нижнем Тагиле, Ирбите, Бисерти, Ачите, Тавде, Сухом Логе, Серове, Асбесте, Алапаевске и некоторых других местностях.

Основные площадки находятся в Екатеринбурге и Краснотурьинске. Именно отсюда медики и начинают свои полеты.

Среди преимуществ такого вида госпитализации – сокращение времени перевозки пассажира на несколько часов. Такой вид может использоваться, если пациент в критическом состоянии или если его нужно перевезти из дальней или труднопроходимой для транспорта местности.

Так как пациенты «воздушной скорой» практически всегда находятся в тяжелом состоянии, фактор времени, за которое они могут попасть в больницу, зачастую решаем для их жизни и здоровья.

По словам анестезиолога-реаниматолога санитарной авиации «Золотой час» Петра Еговцева, перелеты могут осуществляться в разные регионы и даже страны. Самым дальним полетом стал рейс в Казахстан. Туда транспортировали мальчика с инсультом.

Отмечается, что с вертолётной площадки в Краснотурьинске в этом году госпитализировали 116 детей. Есть среди них и младенцы.

Всего специалисты Территориального центра медицины катастроф в прошлом году выполнили 2,5 тысячи эвакуаций (наземных и по воздуху). Благодаря этому помощь была оказана порядка семи тысячам пациентов.

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#Елена Озерова#Здоровье#Новости УрФО#Медицина#Скорая#Госпитализация
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