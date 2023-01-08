Автобус с детьми вылетел с дороги под Екатеринбургом

Внутри находились 33 пассажира, четыре из которых — дети, сообщает Е1. По словам очевидцев, транспортное средство сошло с дороги между Киргишанами и Бисертью. Вытащить автобус попытались при помощи пожарной машины, но ничего не получилось.
В ГИБДД отметили, что автобус застрял на обочине во время остановки, которую он совершил по просьбе одного из пассажиров. Автомобилист не рассчитал габариты, прижался близко к обочине и застрял.
Пострадавших нет. 20 пассажиров отправили на попутках, остальные на месте ожидали другого автобуса.