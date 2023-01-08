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Автобус с детьми вылетел с дороги под Екатеринбургом

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
Автобус с пассажирами, в том числе и детьми, вылетел с дороги под Екатеринбургом. ЧП случилось 8 января около 12.00 на трассе Пермь-Екатеринбург.

Внутри находились 33 пассажира, четыре из которых — дети, сообщает Е1. По словам очевидцев, транспортное средство сошло с дороги между Киргишанами и Бисертью. Вытащить автобус попытались при помощи пожарной машины, но ничего не получилось.

В ГИБДД отметили, что автобус застрял на обочине во время остановки, которую он совершил по просьбе одного из пассажиров. Автомобилист не рассчитал габариты, прижался близко к обочине и застрял.

Пострадавших нет. 20 пассажиров отправили на попутках, остальные на месте ожидали другого автобуса.

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