Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения стаи собак на беременную в Серове

О том, что женщина в положении пострадала из-за стаи бездомных животных, ведомство узнало из социальных сетей в конце 2022 года. Известно, что в результате случившегося жительница Серова получила травму ноги. Кроме того, собаки порвали ей одежду. От агрессивных собак будущую маму спас случайный прохожий.
По поручению Бастрыкина расследованием обстоятельств случившегося займется лично глава СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский. Руководитель должен отдать в разработку соответствующее уголовное дело, а также доложить о первых результатах главе федерального судопроизводственного органа, сообщает пресс-служба приемной Следственного комитета России.
Ранее пострадавшая девушка рассказала, что опасности подвергаются не только взрослые жители Серова, но и школьники. Причина в том, что по той же дороге, на которой собаки атаковали девушку, ходят в учебные учреждения дети. После случившегося свердловчанка боится отпускать ребенка одного.