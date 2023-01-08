Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения стаи собак на беременную в Серове

Ранее пострадавшая девушка рассказала, что опасности подвергаются не только взрослые жители Серова, но и школьники. Причина в том, что по той же дороге, на которой собаки атаковали девушку, ходят в учебные учреждения дети. После случившегося свердловчанка боится отпускать ребенка одного.