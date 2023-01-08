Частичный дистант в связи с морозами введен в Нижнем Тагиле

Для обучающихся для 1-4-х классов при температуре воздуха ниже -28 градусов без ветра или -25 градусов с ветром не менее 4 м/с следует оставаться дома, а не посещать школы. В этом случае образовательный процесс состоится в дистанционном формате, сообщили TagilCity.ru в городской администрации.