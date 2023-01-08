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Частичный дистант в связи с морозами введен в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:29
Фото: 1MI
Дистанционный формат обучения рекомендован для учеников школ Нижнего Тагила и Свердловской области. Причина – низкие температуры, которые наблюдаются на территории региона.

Для обучающихся для 1-4-х классов при температуре воздуха ниже -28 градусов без ветра или -25 градусов с ветром не менее 4 м/с следует оставаться дома, а не посещать школы. В этом случае образовательный процесс состоится в дистанционном формате, сообщили TagilCity.ru в городской администрации.

Ученики 5-9-х классов при температуре ниже -30 градусов без ветра или -28 градусов с ветром могут не посещать школу. Это же правило распространяется для обучающихся 10-11-х классов при температуре ниже -32 градуса без ветра или -30 градусов с ветром.

При этом детские сады продолжат работать в привычном формате. Со всеми пришедшими в детсады и школы будет организован учебный процесс в очном формате.

Ранее сообщалось, что некоторые свердловские школы начнут обучение в новом году с онлайн-формата. Каникулы закончатся уже 8 января, и 9 января школьники приступят к обучению. Причина частичного дистанта – морозы.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Морозы#Школы#Обучение#Дистант#Эксклюзив#Нижний Тагил
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