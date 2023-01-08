Частичный дистант в связи с морозами введен в Нижнем Тагиле

Для обучающихся для 1-4-х классов при температуре воздуха ниже -28 градусов без ветра или -25 градусов с ветром не менее 4 м/с следует оставаться дома, а не посещать школы. В этом случае образовательный процесс состоится в дистанционном формате, сообщили TagilCity.ru в городской администрации.
Ученики 5-9-х классов при температуре ниже -30 градусов без ветра или -28 градусов с ветром могут не посещать школу. Это же правило распространяется для обучающихся 10-11-х классов при температуре ниже -32 градуса без ветра или -30 градусов с ветром.
При этом детские сады продолжат работать в привычном формате. Со всеми пришедшими в детсады и школы будет организован учебный процесс в очном формате.
Ранее сообщалось, что некоторые свердловские школы начнут обучение в новом году с онлайн-формата. Каникулы закончатся уже 8 января, и 9 января школьники приступят к обучению. Причина частичного дистанта – морозы.