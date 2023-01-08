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Директору сети библиотек в Нижнем Тагиле исполнилось 95 лет

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
Анне Петровне Купиной исполнилось 95 лет. Директор централизованной сети библиотек в Нижнем Тагиле ежегодно отмечает День рождения одновременно с другим торжеством — с Рождеством Христовым, которое празднуют 7 января.

Анна Купина родилась 7 января 1928 года в деревне Кротовка Ульяновской области. Образование женщина получала в Ленинграде. После окончания высшего учебного заведения юбилярша приехала в Нижний Тагил и устроилась на работу библиотекарем. Далее, спустя какое-то время, случился карьерный рост до директора централизованной сети библиотек НТМК.

Фото: Галина Масликова
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Труд Анны Петровны был отмечен многочисленными медалями, а в 1984 году ее имя было занесено в книгу почета НТМК! — сообщает председатель комиссии по социальной политике Нижнего Тагила, депутат Галина Масликова, поздравлявшая именинницу с праздником.
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