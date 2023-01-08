Директору сети библиотек в Нижнем Тагиле исполнилось 95 лет

Анна Купина родилась 7 января 1928 года в деревне Кротовка Ульяновской области. Образование женщина получала в Ленинграде. После окончания высшего учебного заведения юбилярша приехала в Нижний Тагил и устроилась на работу библиотекарем. Далее, спустя какое-то время, случился карьерный рост до директора централизованной сети библиотек НТМК.