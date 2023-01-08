Глава СК России поставил на контроль проверку по факту смерти тагильчанки в больнице

Напомним, в конце декабря 2022 года пациентке Демидовской городской больницы Нижнего Тагила выполнили операцию, после которой у нее возникло «осложнение как следствие хирургического вмешательства». Такой диагноз был поставлен по результатам вскрытия. Тагильчанка умерла в Екатеринбурге, куда ее доставили под аппаратами ИВЛ из Нижнего Тагила.