Глава СК России поставил на контроль проверку по факту смерти тагильчанки в больнице

Информация о смерти жительницы Нижнего Тагила появилась в СМИ 8 января. В настоящее время по поручению Александра Бастрыкина СУ СК России по Свердловской области проводит по данному факту процессуальную проверку, сообщает информационный центр СКР. Кроме того, ход процессуальной проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин <...> поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, — говорится в официальном сообщении.
Напомним, супруг погибшей Андрей Бурухин подал обращение в СКР на имя главы 7 января. Причиной стало отсутствие ответа от региональных и местных следственных органов.
Известно, что руководитель Следственного отдела Ленинского района Нижнего Тагила связался с супругом погибшей 8 января и назначил встречу на 9 января, сообщила редакции TagilCity.ru юрист Юлия Липинская.
Напомним, в конце декабря 2022 года пациентке Демидовской городской больницы Нижнего Тагила выполнили операцию, после которой у нее возникло «осложнение как следствие хирургического вмешательства». Такой диагноз был поставлен по результатам вскрытия. Тагильчанка умерла в Екатеринбурге, куда ее доставили под аппаратами ИВЛ из Нижнего Тагила.