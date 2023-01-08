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Гражданские больницы подключат к лечению раненых на СВО

Сегодня, 10:00
Фото: TagilCity.ru
Ряд новых указов, связанных с проведением СВО на южных рубежах, подписал президент России Владимир Путин. Среди прочих задач от главы государства фигурирует обязательство гражданских больниц принимать раненых военных во время проведения спецоперации.

Правительству поручили контуженным, травмированным и получившим увечья военным обеспечить прием в рамках «одного окна» в государственных медучреждениях. На аналогичную льготу имеют право и члены семей погибших бойцов.

Фото: Выдержка из указа президента Владимира Путина
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Перечень поручений был согласован после встречи главнокомандующего ВС РФ с матерями военных, дети которых участвуют в вооруженном конфликте на Украине. Документ опубликован на официальном сайте кремля 2 января. Проконтролировать выполнение указа обязан Михаил Мишустин. Отчитаться о выполнении задач ответственные лица должны до 1 апреля 2023 года.

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#Анна Варнакина#Лечение#Общество#Больница#Льготы#Льготы и выплаты мобилизированным#Владимир Путин#Россия#Операция на Украине
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