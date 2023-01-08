Гражданские больницы подключат к лечению раненых на СВО

Перечень поручений был согласован после встречи главнокомандующего ВС РФ с матерями военных, дети которых участвуют в вооруженном конфликте на Украине. Документ опубликован на официальном сайте кремля 2 января. Проконтролировать выполнение указа обязан Михаил Мишустин. Отчитаться о выполнении задач ответственные лица должны до 1 апреля 2023 года.