TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Клава Кока, Михалкова и другие уральские знаменитости попали в санкционные списки

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI

Сразу несколько уральских звезд попали под санкции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пакет санкций против российских и уральских знаменитостей: певицы Клавы Коки, экс-актрисы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой и тагильчанина Сергея Бобунца — бывшего лидера «Смысловых галлюцинаций».

В санкционных списках числится 119 певцов и спортсменов. Теперь звездам на 10-летний срок запрещается посещать Украину, осуществлять денежные переводы и иные финансовые операции на территории страны. Введение персональных санкций в отношении ряда россиян — решение украинского Совета нацбезопасности.

Помимо ограничений, связанных с финансами, действуют и правовые санкции. Так, Филипп Киркоров не сможет покупать недвижимость в стране ближнего зарубежья, солист «Руки вверх» Сергей Жуков не будет отправлен в Украину в рамках культурного обмена, а украинские счета рэпера Басты (в случае их наличия) заморозят.

«Дед Мороз» попал под санкции ЕС и США
Узнать подробнее

Ранее отношения с Украиной, США или ЕС в любых форматах были запрещены или ограничены для свердловского сенатора Виктора Шептия, певицы Юлии Чичериной, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и даже «Деда Мороза».

Читайте также:
Свердловский сенатор Виктор Шептий попал под санкции ЕвросоюзаУральская певица Юлия Чичерина попала под санкции ЕвросоюзаЕвгений Куйвашев попал под санкции Канады
#Анна Варнакина#Санкции#Зеленский#Украина#Урал#Ограничения#Запрет#Политика
Подпишитесь
Остался с двумя детьми: в Тагиле вдовец винит врачей Демидовской в смерти жены
Вчера, 10:17
Многодетная мать из Нижнего Тагила обвинила врачей в смерти 5-месячного сына
6 января 05:13
30-градусные морозы сохранятся в Нижнем Тагиле после новогодних праздников
Вчера, 08:36
Грязь и осколки нашла во время отдыха в комплексе «Русские Бани» жительница Тагила
6 января 13:21
На отсутствие автобусов в новогодние праздники жалуются жители Нижнего Тагила
Вчера, 10:36
Насосные станции, скважины и гаражи останутся без света в Нижнем Тагиле
6 января 15:25