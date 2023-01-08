Клава Кока, Михалкова и другие уральские знаменитости попали в санкционные списки

В санкционных списках числится 119 певцов и спортсменов. Теперь звездам на 10-летний срок запрещается посещать Украину, осуществлять денежные переводы и иные финансовые операции на территории страны. Введение персональных санкций в отношении ряда россиян — решение украинского Совета нацбезопасности.
Помимо ограничений, связанных с финансами, действуют и правовые санкции. Так, Филипп Киркоров не сможет покупать недвижимость в стране ближнего зарубежья, солист «Руки вверх» Сергей Жуков не будет отправлен в Украину в рамках культурного обмена, а украинские счета рэпера Басты (в случае их наличия) заморозят.
Ранее отношения с Украиной, США или ЕС в любых форматах были запрещены или ограничены для свердловского сенатора Виктора Шептия, певицы Юлии Чичериной, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и даже «Деда Мороза».