Клава Кока, Михалкова и другие уральские знаменитости попали в санкционные списки

Помимо ограничений, связанных с финансами, действуют и правовые санкции. Так, Филипп Киркоров не сможет покупать недвижимость в стране ближнего зарубежья, солист «Руки вверх» Сергей Жуков не будет отправлен в Украину в рамках культурного обмена, а украинские счета рэпера Басты (в случае их наличия) заморозят.