Ледовый городок в Нижнем Тагиле возвели за 1 минуту

Невозможное стало реальностью благодаря ускоренной записи с камер наружного наблюдения, которые снимали процесс работы подрядчиков с момента возведения новогоднего дерева и до первого включения гирлянд.
На кадрах видно, как происходила сборка главного символа Нового года: на каркас — ствол — крепились другие составные детали. Первой появилась еловая верхушка, а после — объемные ветви.
Пока одни строители занимались установкой дерева и монтажом светящихся элементов декора, другие формировали из ледяных глыб ледовый городок и фигуры: лестницы с подсветкой, прозрачные арки и многое другое. Видеозапись опубликовала нижнетагильская телекомпания «Тагил-ТВ».