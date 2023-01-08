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Ледовый городок в Нижнем Тагиле возвели за 1 минуту

Сегодня, 06:30
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Строительство ледового городка и оформление главной елки в Нижнем Тагиле произошло всего за 1 минуту.

Невозможное стало реальностью благодаря ускоренной записи с камер наружного наблюдения, которые снимали процесс работы подрядчиков с момента возведения новогоднего дерева и до первого включения гирлянд.

На кадрах видно, как происходила сборка главного символа Нового года: на каркас — ствол — крепились другие составные детали. Первой появилась еловая верхушка, а после — объемные ветви.

Елка и ледовый городок у Драмтеатра открылись в Нижнем Тагиле
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Пока одни строители занимались установкой дерева и монтажом светящихся элементов декора, другие формировали из ледяных глыб ледовый городок и фигуры: лестницы с подсветкой, прозрачные арки и многое другое. Видеозапись опубликовала нижнетагильская телекомпания «Тагил-ТВ».

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Новый год#Город#Ледовый городок#Елка#Новогодняя елка#Камера видеонаблюдения
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