Ледовый городок в Нижнем Тагиле возвели за 1 минуту

Пока одни строители занимались установкой дерева и монтажом светящихся элементов декора, другие формировали из ледяных глыб ледовый городок и фигуры: лестницы с подсветкой, прозрачные арки и многое другое. Видеозапись опубликовала нижнетагильская телекомпания «Тагил-ТВ».