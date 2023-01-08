Морозы до -40 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

Первый снегопад на неделе ожидается в четверг, 12 января. В этот день на город обрушится 0,7 мм осадков и ветер до 19 м/с. Среднесуточная температура составит -17 градусов. Уже в пятницу, 13 января, ожидается до -14 градусов в течение суток, 0,1 мм осадков и ветер до 17 м/с.