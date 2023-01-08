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Морозы до -40 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:54
Фото: TagilCity.ru

Аномальные холода обрушатся на Нижний Тагил в начале недели

МЧС предупреждает жителей Нижнего Тагила об аномально холодной погоде: местами в Свердловской области ожидается до -40 градусов. Сорокоградусные морозы ударят с началом недели и сохранятся с 9 по 11 января.

По данным сервиса Гисметео, среднесуточная температура в понедельник, 9 января, составит 28 градусов со знаком «минус». Во вторник, 10 января, в Нижнем Тагиле потеплеет до -23 градусов. Оба дня, согласно прогнозу, пройдут под знаком переменной облачности, но без осадков.

Первый снегопад на неделе ожидается в четверг, 12 января. В этот день на город обрушится 0,7 мм осадков и ветер до 19 м/с. Среднесуточная температура составит -17 градусов. Уже в пятницу, 13 января, ожидается до -14 градусов в течение суток, 0,1 мм осадков и ветер до 17 м/с.

Аномальные холода придут в Свердловскую область
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В случае возникновения чрезвычайных происшествий из-за погоды в Свердловской области необходимо обращаться за помощью по номерам 101 или 112, напоминает МЧС.

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#Анна Варнакина#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Сильный ветер#Мороз#Холод#МЧС
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