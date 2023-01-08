Морозы до -40 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

По данным сервиса Гисметео, среднесуточная температура в понедельник, 9 января, составит 28 градусов со знаком «минус». Во вторник, 10 января, в Нижнем Тагиле потеплеет до -23 градусов. Оба дня, согласно прогнозу, пройдут под знаком переменной облачности, но без осадков.
Первый снегопад на неделе ожидается в четверг, 12 января. В этот день на город обрушится 0,7 мм осадков и ветер до 19 м/с. Среднесуточная температура составит -17 градусов. Уже в пятницу, 13 января, ожидается до -14 градусов в течение суток, 0,1 мм осадков и ветер до 17 м/с.
В случае возникновения чрезвычайных происшествий из-за погоды в Свердловской области необходимо обращаться за помощью по номерам 101 или 112, напоминает МЧС.