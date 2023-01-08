Мужчина угнал автомобиль в Алапаевске и сразу попал в ДТП

Вскоре машину нашли около частного дома на той же улице, только через несколько кварталов. Угонщика на месте не застали. Однако позже его задержали. Мужчине 29 лет и ранее он не судим.



Во время допроса он рассказал, что шел к друзьям в гости, но, когда увидел заведенный автомобиль, решил попросить его хозяина подвести. А, так как никого рядом не оказалось, принял решение доехать самостоятельно.