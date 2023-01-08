TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Мужчина угнал автомобиль в Алапаевске и сразу попал в ДТП

Сегодня, 12:38
Фото: 1MI
В ночь на 1 января 30-летний житель Алапаевска пожаловался, что около дома на улице Гоголя неизвестный угнал его машину ВАЗ. На чужом автомобиле злоумышленник сразу же попал в ДТП.

Следствие полагает, что мужчина ночью приехал к своему приятелю в частный дом. Машину он оставил во дворе с включенным ключом зажигания. Через некоторое время он увидел, как кто-то уезжает на его машине. Догнать злоумышленника он не смог и рассказал обо всем полицейским сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Вскоре машину нашли около частного дома на той же улице, только через несколько кварталов. Угонщика на месте не застали. Однако позже его задержали. Мужчине 29 лет и ранее он не судим.

Во время допроса он рассказал, что шел к друзьям в гости, но, когда увидел заведенный автомобиль, решил попросить его хозяина подвести. А, так как никого рядом не оказалось, принял решение доехать самостоятельно.

Проехав четыре перекрестка, он не уступил дорогу другой машине и произошла авария. Испугавшись ответственности, он убежал. Свою вину мужчина признал. Дело возбудили по уголовной статье «Угон», злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Также он привлечен к ответственности по КоАП за то, что не уступил дорогу машине и убежал с места аварии.

Подростки на угнанной машине сбили полицейского в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный житель Екатеринбурга угнал скорую помощь и катал на ней подругКрасный ВАЗ-2121 угнали с парковки в Нижнем ТагилеЖитель Екатеринбурга напал на таксиста и угнал автомобиль
#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Алапаевск#Авария#Угон
Подпишитесь
Остался с двумя детьми: в Тагиле вдовец винит врачей Демидовской в смерти жены
Вчера, 10:17
Глава СК России поставил на контроль проверку по факту смерти тагильчанки в больнице
Сегодня, 11:15
Морозы до -40 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:54
Глава СК России поставил на контроль проверку по факту смерти тагильчанки в больнице
Сегодня, 11:15
Клава Кока, Михалкова и другие уральские знаменитости попали в санкционные списки
Сегодня, 08:08
«Стены промерзают, в квартирах просто дубак»: верхнесалдинцы жалуются на отопление
Сегодня, 10:21