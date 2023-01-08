Мужчина угнал автомобиль в Алапаевске и сразу попал в ДТП

Следствие полагает, что мужчина ночью приехал к своему приятелю в частный дом. Машину он оставил во дворе с включенным ключом зажигания. Через некоторое время он увидел, как кто-то уезжает на его машине. Догнать злоумышленника он не смог и рассказал обо всем полицейским сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Вскоре машину нашли около частного дома на той же улице, только через несколько кварталов. Угонщика на месте не застали. Однако позже его задержали. Мужчине 29 лет и ранее он не судим.
Во время допроса он рассказал, что шел к друзьям в гости, но, когда увидел заведенный автомобиль, решил попросить его хозяина подвести. А, так как никого рядом не оказалось, принял решение доехать самостоятельно.
Проехав четыре перекрестка, он не уступил дорогу другой машине и произошла авария. Испугавшись ответственности, он убежал. Свою вину мужчина признал. Дело возбудили по уголовной статье «Угон», злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Также он привлечен к ответственности по КоАП за то, что не уступил дорогу машине и убежал с места аварии.