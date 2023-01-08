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Новый год для школьников Екатеринбурга начнется с онлайн-занятий

Сегодня, 12:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ученики школ начнут новый учебный год с онлайн-занятий. Закончатся каникулы уже с 9 января.

В некоторых классах гимназии №9 приняли решение первые учебные дни провести на дистанте, сообщили родители учеников изданию Е1. Однако выбор при этом останется за родителями, они могут принять решение самостоятельно.

В ряде некоторых других учреждений школьникам также разрешили не приходить на уроки. Причина – холода, достигающие -25 градусов. В лицее №100 ученикам начальных классов разрешили не посещать уроки, в случае морозов. При этом учителя будут работать в обычном режиме.

Директор гимназии №9 Лариса Кулькова сообщила, что дистанционки в учреждении не будет. Однако ученики смогут побыть дома в период холодов.

В городе Заречном объявили дистант. Обучение начнется в удаленном формате. А детсады будут работать в обычном режиме.

Напомним, что в регионе в ближайшую неделю ожидаются морозы. К примеру, в Нижнем Тагиле они могут достигнуть -40 градусов. Они сохранятся в период с 9 по 11 января.

Морозы до -40 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Школы#Дистант#Обучение
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