Новый год для школьников Екатеринбурга начнется с онлайн-занятий

В некоторых классах гимназии №9 приняли решение первые учебные дни провести на дистанте, сообщили родители учеников изданию Е1. Однако выбор при этом останется за родителями, они могут принять решение самостоятельно.
В ряде некоторых других учреждений школьникам также разрешили не приходить на уроки. Причина – холода, достигающие -25 градусов. В лицее №100 ученикам начальных классов разрешили не посещать уроки, в случае морозов. При этом учителя будут работать в обычном режиме.
Директор гимназии №9 Лариса Кулькова сообщила, что дистанционки в учреждении не будет. Однако ученики смогут побыть дома в период холодов.
В городе Заречном объявили дистант. Обучение начнется в удаленном формате. А детсады будут работать в обычном режиме.
Напомним, что в регионе в ближайшую неделю ожидаются морозы. К примеру, в Нижнем Тагиле они могут достигнуть -40 градусов. Они сохранятся в период с 9 по 11 января.