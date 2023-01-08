Новый год для школьников Екатеринбурга начнется с онлайн-занятий

В ряде некоторых других учреждений школьникам также разрешили не приходить на уроки. Причина – холода, достигающие -25 градусов. В лицее №100 ученикам начальных классов разрешили не посещать уроки, в случае морозов. При этом учителя будут работать в обычном режиме.