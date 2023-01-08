Одеяла на окнах и обогреватели: на холод в детсаду жалуются родители Нижнего Тагила

По словам родителей, здание было построено давно и на сегодняшний день оно не отвечает современным требованиям, которые бы обеспечили комфортное нахождение в нем детей. Пластиковые окна стоят лишь в кабинетах у руководителей, и в одной из групп — туда их поставили за счет родительских средств после урагана. В остальных помещениях оконные блоки деревянные, поэтому воспитанники мерзнут. Так, при морозах на улице в -20 градусов, в группах всего +14 градусов, а в спальнях воздух прогревается лишь до +10 градусов.