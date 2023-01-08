Одеяла на окнах и обогреватели: на холод в детсаду жалуются родители Нижнего Тагила

По словам родителей, здание было построено давно и на сегодняшний день оно не отвечает современным требованиям, которые бы обеспечили комфортное нахождение в нем детей. Пластиковые окна стоят лишь в кабинетах у руководителей, и в одной из групп — туда их поставили за счет родительских средств после урагана. В остальных помещениях оконные блоки деревянные, поэтому воспитанники мерзнут. Так, при морозах на улице в -20 градусов, в группах всего +14 градусов, а в спальнях воздух прогревается лишь до +10 градусов.
К воспитателям претензий никаких абсолютно, они сделали, что могли: заклеили и утеплили деревянные окна, попросили одевать детей теплее, проводят более активные игры. Но поверьте, в такой холод никакие активные игры не помогают, я уже не говорю о тихом часе. Некоторые родители собирались принести одеяла из дома, потому что дети промерзают! — рассказала TagilCity.ru одна из мам ребенка, посещающего детский сад.
Другая родительница пояснила, что руководство дошкольного учреждения пошло на уступки и разрешило поставить в группу обогреватели — отопительные приборы принесли родители. Стало теплее, но теперь безопасность детей находится под угрозой.
На самом деле, это очень плохая идея. Сейчас речи о пожарной безопасности и быть не может. Обогреватели принесли из домов, не известно сколько они до этого служили. Да и нагрузка на электрику мощная. Уже «выбивало» свет и половина садика была без электричества. Обогреватели приходится включать, чтобы детям было тепло, родители готовы уже нести все сами. Спят малыши в пижамах, под одеялами и дополнительными пледами, — пояснила тагильчанка.
По словам одной из работниц детсада, персонал переживает за детей из-за сложившейся ситуации не меньше родителей. Однако ситуация не меняется из года в год. Объединение дошкольных учреждений «Солнечный круг» небольшое. Именно поэтому, считает собеседница TagilCity.ru, и наблюдаются проблемы с финансированием. В детсаду № 3 работает шесть заполненных групп.
Температурный режим везде не соответствует нормам. Каждый год, когда приходят морозы, происходит одно и то же — в группах становится холодно. Мы считаем, что эта проблема возникает именно из-за отсутствия пластиковых окон. Нам приходится утеплять старые деревянные конструкции матрасами, пленками, забиваем в спальнях одеяла на гвозди. Из старых окон не то, что задувает ветер во все щели и подоконники, там прямо сносит, — рассказала редакции собеседница.
При этом она отметила, что несколько лет назад проводился текущий ремонт дошкольного учреждения — а именно крыши, с которой бежали потоки воды. На это были выделены средства. Однако на установку новых окон, судя по отсутствию работ, деньги в бюджете учреждения не предусматриваются.
Около 10 лет назад деньги на ремонт были выделены, но тогда руководство решило сделать ремонт в бассейне. После этого он отработал несколько лет и был закрыт. Теперь, насколько я знаю, даже не планируется его восстановление для проведения водных процедур для детей, — рассказала сотрудница детсада.
Родители рассказали, что не раз обращались с проблемой несоблюдения температурного режима к руководству детского сада.
В ответ лишь пожимание плечами и «тонкий» намек на силы родителей. Но ставить окна и приводить помещения к нормам СанПиНа средствами родителей — это верх цинизма, — считают мамы воспитанников.
На вопрос об установке в помещениях здания обогревателей, которые предоставляют родители, сотрудница детсада ответила, что она не однократно просила руководство подписать документы о том, что они берут ответственность за последствия, которые могут быть. Однако этого сделано не было.
Я не знаю, подает ли заведующая нашим детсадом Ирина Шаромова заявку на несоответствие теплового режима санитарным нормам в дошкольном учреждении руководителю объединения Елене Баевой. Однако в кабинетах руководителей пластиковые окна стоят и они находятся на рабочем месте в тепле, — пояснила собеседница.
Она отметила, что в Нижнем Тагиле после новогодних праздников ожидаются аномальные холода до -40 градусов, поэтому с трудом можно представить какая температура будет в здании.
Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в Управление образования, чтобы там разъяснили ситуацию с финансированием детского сада и установкой пластиковых окон.