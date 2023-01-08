Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП на трассе Арамиль — Кольцово

Предварительно установлено, что автомобилист на машине марки Daewoo Nexia ехал со стороны Арамиля. В определенный момент он потерял управление над авто и оказался на встречной полосе. Там в эти же минуты ехала машина Opel Astra. Произошло столкновение, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
В результате 12-летний пассажир травмировался, его отвезли в больницу. Он сидел на переднем пассажирском сидении и был пристегнут. Также травмировались водитель и два пассажира машины Daewoo и водитель с пассажиром Opel. Всех их госпитализировали.
За рулем выехавшей на встречку машины находился 30-летний мужчина.