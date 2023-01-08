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Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП на трассе Арамиль — Кольцово

Сегодня, 11:12
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Подросток и пятеро взрослых травмировались в аварии, которая произошла на трассе Арамиль — Кольцово 6 января в 20:40.

Предварительно установлено, что автомобилист на машине марки Daewoo Nexia ехал со стороны Арамиля. В определенный момент он потерял управление над авто и оказался на встречной полосе. Там в эти же минуты ехала машина Opel Astra. Произошло столкновение, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области


В результате 12-летний пассажир травмировался, его отвезли в больницу. Он сидел на переднем пассажирском сидении и был пристегнут. Также травмировались водитель и два пассажира машины Daewoo и водитель с пассажиром Opel. Всех их госпитализировали.

За рулем выехавшей на встречку машины находился 30-летний мужчина.

Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на свердловской трассе
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#ДТП#Новости УрФО#Трасса#ДТП с участием детей#Елена Озерова
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