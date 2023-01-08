«Стены промерзают, в квартирах просто дубак»: верхнесалдинцы жалуются на отопление

Со слов местных жителей, мощности центральной отопительной системы не хватает для того, чтобы согреться. Люди рассказывают, что аналогичная ситуация повторяется из года в год: с наступлением морозов в квартирах становится холодно, несмотря на работу батарей.
Карла Маркса, 85. Та же история: стены промерзают. После того, как прорезиненный утеплитель удалили и запенили монтажной пеной, которая пересохла и раскрошилась, в квартирах стоит просто дубак. Вызывали ЖКХ, замеры делали, а воз и ныне там, — негодует Юлия П. в сообществе «vSalde.ru | Верхняя Салда и Нижняя Салда».
Однако не все согласны с тем, что в домах холодно. Например, Елена Э. рассказала, что в родительской квартире по улице Карла Маркса, 3 «жара, батареи кипяток, открывают проветривать». При этом у соседей по лестничной клетке ситуация противоположная.
Жители Верхней Салды рассказали, что в ответ на жалобы коммунальщики перекладывают ответственность на старый трубопровод, плохую работу котельной, расположенную на нижних этажах здания столовую и «еще тысячу причин».
Жильцы дома по улице Ленина, 10 не ограничились обращением в ЖКХ: свердловчане созвали собственников жилплощадей на собрание, вызвали депутата от округа. Со слов Евгении Е., были проведены замеры, но «толку нет».