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Учеба в школах начнется с дистанта, а житель Тагила пожаловался на смерть жены

Сегодня, 16:23
Фото: 1MI
Учеба в школах начнется с дистанта, а житель Нижнего Тагила пожаловался на смерть жены после операции. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за новогодние каникулы.

Все объекты благоустройства, которые были реализованы в Нижнем Тагиле в 2022 году, были приурочены к 300-летнему юбилею города. За год в Нижнем Тагиле сдали Стелу трудовой доблести, мост через Тагильский пруд, парки, дворы и многое другое. Журналиcты TagilCity.ru выяснили, как город преобразился за год.

Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея
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За 2022 год в Свердловской области произошли сотни аварий, некоторые из которых стали наиболее резонансными из-за погибших и обстоятельств ДТП. Редакция TagilCity.ru составила список самых громких аварий.

Гибель фельдшера, смертельная свадьба и катание на капоте: громкие ДТП 2022 года
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Житель Нижнего Тагила пожаловался главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову на смерть жены после операции в Демидовской больнице. Мужчина уверен, что его 35-летняя супруга скончалась из-за того ненужной операции. Причиной для жалобы стало то, что никакого ответа от региональных и местных следственных органов и прокуратуры тагильчанин не получил.

Вдовец из Нижнего Тагила написал Бастрыкину и Краснову о смерти жены после операции
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На территории региона введен частичный дистант из-за морозов. Школьники получили право не посещать учебные учреждения при наступлении определенных минусовых температур – для учеников младших, средних и старших классов эти отметки разные. В работе детсадов ничего не поменяется.

Частичный дистант в связи с морозами введен в Нижнем Тагиле
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30-градусные морозы прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле. При этом не ожидается снегопадов. Холода продлятся до 11 января. Также в эти дни ожидаются небольшие магнитные бури от 2 до 3 баллов по 9-балльной шкале.

Морозы до -40 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле
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Для свердловчан появилась карта, на которой помечены адреса и телефоны всех ответственных за уборку снега организаций. Например, в Нижнем Тагиле ответственной за уборку снега является Единая дежурно-диспетчерская служба. Также о неубранном снеге с дорог можно сообщить на «горячую линию», в Управление автомобильных дорог и дежурно-диспетчерскую службу по вопросам содержания федеральных трасс в УрФО.

Карта ответственных за уборку снега появилась в Свердловской области
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Насосные станции, гаражи и другие объекты ожидают отключения света в январе 2023 года. График плановых отключений электричества опубликовала администрация.

Насосные станции, скважины и гаражи останутся без света в Нижнем Тагиле
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Жители Нижнего Тагила пожаловались на перебои в работе общественного транспорта в период новогодних каникул. Жалобы поступали с разных частей города.

На отсутствие автобусов в новогодние праздники жалуются жители Нижнего Тагила
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Медучреждения Нижнего Тагила приписывают потенциальным пациентам услуги, которыми те не пользовались. Таким образом больницы и поликлиники могут получать деньги от страховых компаний за посещения врачей и вызовы на дом, которых в действительности не было.

Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
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Ограждение на Горбатом мосту в Нижнем Тагиле восстановили после разрушения. Ранее кусок перил упал прямо на глазах у прохожих. Восстановлением занимались сотрудники МУП «Тагилдорстрой».

Ограждение на Горбатом мосту в Нижнем Тагиле восстановили
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