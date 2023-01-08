Все объекты благоустройства, которые были реализованы в Нижнем Тагиле в 2022 году, были приурочены к 300-летнему юбилею города. За год в Нижнем Тагиле сдали Стелу трудовой доблести, мост через Тагильский пруд, парки, дворы и многое другое. Журналиcты TagilCity.ru выяснили, как город преобразился за год.
За 2022 год в Свердловской области произошли сотни аварий, некоторые из которых стали наиболее резонансными из-за погибших и обстоятельств ДТП. Редакция TagilCity.ru составила список самых громких аварий.
Житель Нижнего Тагила пожаловался главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову на смерть жены после операции в Демидовской больнице. Мужчина уверен, что его 35-летняя супруга скончалась из-за того ненужной операции. Причиной для жалобы стало то, что никакого ответа от региональных и местных следственных органов и прокуратуры тагильчанин не получил.
На территории региона введен частичный дистант из-за морозов. Школьники получили право не посещать учебные учреждения при наступлении определенных минусовых температур – для учеников младших, средних и старших классов эти отметки разные. В работе детсадов ничего не поменяется.
30-градусные морозы прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле. При этом не ожидается снегопадов. Холода продлятся до 11 января. Также в эти дни ожидаются небольшие магнитные бури от 2 до 3 баллов по 9-балльной шкале.
Для свердловчан появилась карта, на которой помечены адреса и телефоны всех ответственных за уборку снега организаций. Например, в Нижнем Тагиле ответственной за уборку снега является Единая дежурно-диспетчерская служба. Также о неубранном снеге с дорог можно сообщить на «горячую линию», в Управление автомобильных дорог и дежурно-диспетчерскую службу по вопросам содержания федеральных трасс в УрФО.
Насосные станции, гаражи и другие объекты ожидают отключения света в январе 2023 года. График плановых отключений электричества опубликовала администрация.
Жители Нижнего Тагила пожаловались на перебои в работе общественного транспорта в период новогодних каникул. Жалобы поступали с разных частей города.
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают потенциальным пациентам услуги, которыми те не пользовались. Таким образом больницы и поликлиники могут получать деньги от страховых компаний за посещения врачей и вызовы на дом, которых в действительности не было.
Ограждение на Горбатом мосту в Нижнем Тагиле восстановили после разрушения. Ранее кусок перил упал прямо на глазах у прохожих. Восстановлением занимались сотрудники МУП «Тагилдорстрой».