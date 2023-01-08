Все объекты благоустройства, которые были реализованы в Нижнем Тагиле в 2022 году, были приурочены к 300-летнему юбилею города. За год в Нижнем Тагиле сдали Стелу трудовой доблести, мост через Тагильский пруд, парки, дворы и многое другое. Журналиcты TagilCity.ru выяснили, как город преобразился за год.