Житель Краснотурьинска умер по дороге в магазин

Прохожие вызвали бригаду «скорой помощи». По их словам, медики прибыли на место ЧП спустя более получаса. Также они сообщили, что один из прохожих за это время перевернул труп с живота на спину.



Приехавшие врачи зафиксировали наступление смерти. Прохожие утверждают, что погибшего звали Александр.