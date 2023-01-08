Житель Краснотурьинска умер по дороге в магазин

Мужчина скончался близ детской хореографической школы. Его тело обнаружили случайные прохожие. Они обратили внимание, что кто-то лежит на снегу и не подает признаков жизни, сообщается в сообществе «Краснотурьинск LIVE».
Прохожие вызвали бригаду «скорой помощи». По их словам, медики прибыли на место ЧП спустя более получаса. Также они сообщили, что один из прохожих за это время перевернул труп с живота на спину.
Приехавшие врачи зафиксировали наступление смерти. Прохожие утверждают, что погибшего звали Александр.
Ранее, 2 января, на лыжной базе «Спартак» в Нижнем Тагиле скончался лыжник. Свидетели рассказали, что к базе мужчину доставили уже без сознания. Его пытались реанимировать, но безуспешно.