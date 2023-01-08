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Звезда «Уральских пельменей» посетил Нижнетагильский цирк

Сегодня, 13:36
Фото: Нижнетагильский цирк
Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев посетил цирк в Нижнем Тагиле.

Сотрудники цирка рассказали, что Сергей Исаев передает всем тагильчанам большой привет, а также анонсировали заключительные представления новогоднего шоу «Эпохи».

На своей страничке в соцсетях Сергей Исаева сообщил, что посетил представление в цирке, а также погладил бобра по имени Ласка, вес которого составляет 23 килограмма. Помимо этого, звезда телевидения пообщался с аниматором в костюме Бабы Яги.

Напомним, что перед Новым годом, 30 декабря, в Нижнетагильском цирке состоялась учебная эвакуация. Из здания были эвакуированы сотрудники, артисты и животные. Учения состоялись для отработки действий в случае возникновения реального пожара. По легенде, на первом этаже в пожаре пострадал человек, а все остальные должны были оперативно покинуть «горящее» здание.

Животных, артистов и сотрудников цирка эвакуировали в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Цирк#Шоу#Артист
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