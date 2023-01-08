Звезда «Уральских пельменей» посетил Нижнетагильский цирк

На своей страничке в соцсетях Сергей Исаева сообщил, что посетил представление в цирке, а также погладил бобра по имени Ласка, вес которого составляет 23 килограмма. Помимо этого, звезда телевидения пообщался с аниматором в костюме Бабы Яги.



Напомним, что перед Новым годом, 30 декабря, в Нижнетагильском цирке состоялась учебная эвакуация. Из здания были эвакуированы сотрудники, артисты и животные. Учения состоялись для отработки действий в случае возникновения реального пожара. По легенде, на первом этаже в пожаре пострадал человек, а все остальные должны были оперативно покинуть «горящее» здание.