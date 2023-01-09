18-летний парень из Сосьвы пропал после ссоры с братом и нашелся через 2 дня

Молодого жителя Свердловской области искали по следующим приметам: рост около 1 метра 55 сантиметров, худощавый, светло-русый и кареглазый. На момент исчезновения был одет в черную куртку, такого же цвета головной убор, серую кофту с темным оттенком и черную спортивную обувь.
Известно, что поисками юноши занимались не только волонтеры, но и сотрудники правоохранительных органов. В ориентировке, которая распространялась по социальным сетям, предполагалось, что мальчик из Сосьвы мог ловить попутку и ехать в сторону Екатеринбурга.