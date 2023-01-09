18-летний парень из Сосьвы пропал после ссоры с братом и нашелся через 2 дня

Владислав Фефелов поссорился с братом 7 января в 19:00 по уральскому времени и ушел из родительского дома в пгт. Сосьва. На протяжении двух дней о молодом человеке не было известий. 9 января добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» заявили о том, что свердловчанин нашелся.