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18-летний парень из Сосьвы пропал после ссоры с братом и нашелся через 2 дня

Сегодня, 08:59
Фото: 1MI
Владислав Фефелов поссорился с братом 7 января в 19:00 по уральскому времени и ушел из родительского дома в пгт. Сосьва. На протяжении двух дней о молодом человеке не было известий. 9 января добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» заявили о том, что свердловчанин нашелся.

Молодого жителя Свердловской области искали по следующим приметам: рост около 1 метра 55 сантиметров, худощавый, светло-русый и кареглазый. На момент исчезновения был одет в черную куртку, такого же цвета головной убор, серую кофту с темным оттенком и черную спортивную обувь.

Владислав Фефелов
Фото: "ЛизаАлерт"
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Известно, что поисками юноши занимались не только волонтеры, но и сотрудники правоохранительных органов. В ориентировке, которая распространялась по социальным сетям, предполагалось, что мальчик из Сосьвы мог ловить попутку и ехать в сторону Екатеринбурга.

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