«Березка» сгорела в селе под Нижним Тагилом

Напомним, с 31 декабря на 1 января в Нижнем Тагиле инкассаторский автомобиль попал в аварию. После этого он загорелся. Внутри машины находились 12 миллионов рублей. Их успели вынести. Известно, что водитель потерял управление и врезался в дерево. Он получил сотрясение мозга и ушиб носа.