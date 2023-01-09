«Березка» сгорела в селе под Нижним Тагилом

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предполагаемой причиной пожара считается неправильное устройство печи твердотопливного котла. Сумма ущерба устанавливается.
На тушение возгорания прибыли четыре единицы специальной техники, а также 12 человек личного состава. Также в ликвидации огня участвовали члены добровольной пожарной дружины, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Напомним, с 31 декабря на 1 января в Нижнем Тагиле инкассаторский автомобиль попал в аварию. После этого он загорелся. Внутри машины находились 12 миллионов рублей. Их успели вынести. Известно, что водитель потерял управление и врезался в дерево. Он получил сотрясение мозга и ушиб носа.