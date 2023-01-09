TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Березка» сгорела в селе под Нижним Тагилом

Сегодня, 14:19
Фото: Отдел надзорной деятельности

Сельский магазин сгорел под Нижним Тагилом

Магазин «Березка» сгорел в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. Происшествие случилось в ночь на 9 января.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предполагаемой причиной пожара считается неправильное устройство печи твердотопливного котла. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: Отдел надзорной деятельности

На тушение возгорания прибыли четыре единицы специальной техники, а также 12 человек личного состава. Также в ликвидации огня участвовали члены добровольной пожарной дружины, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Напомним, с 31 декабря на 1 января в Нижнем Тагиле инкассаторский автомобиль попал в аварию. После этого он загорелся. Внутри машины находились 12 миллионов рублей. Их успели вынести. Известно, что водитель потерял управление и врезался в дерево. Он получил сотрясение мозга и ушиб носа.

Житель Екатеринбурга чуть не сгорел заживо в полыхающей двухэтажке
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина сгорел в частном доме во время пожара в ЕкатеринбургеПенсионер заживо сгорел в Нижнем Тагиле из-за прогрева перемерзающих труб12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле
#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#ГГО и пригород#Пожар#Магазин#Сгорел
Подпишитесь
Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года
Сегодня, 05:29
Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru
Сегодня, 03:00
На 145 тысяч за 1,5 года оштрафованы перевозчики Тагила за нарушение расписания
Сегодня, 13:55
Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
Сегодня, 13:28
Глава СК России поставил на контроль проверку по факту смерти тагильчанки в больнице
Вчера, 11:15
После разбора Минздрава случая со смертью ребенка тагильского педиатра не отстранили
Сегодня, 13:47