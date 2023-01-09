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Бизнесмен вырубил лес в Новоуральске на 11,6 миллиона рублей

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Предпринимателя из Первоуральска обвиняют в незаконной рубке леса. Своими действиями бизнесмен причинил лесничеству ущерб на сумму более 11,6 миллиона рублей.

Бизнесмен родом из Екатеринбурга. В Новоуральске ему вынесли приговор по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что с декабря 2021 года по февраль 2022 года мужчина приказал бригаде рубщиков срубить деревья в лесу. При этом никаких разрешений на это он не имел.

Мужчины из бригады не знали о том, что у мужчины отсутствуют нужные документы, и выполнили его приказ. В итоге Невьянскому лесничеству был причинён ущерб многомиллионный ущерб.

Весь ущерб мужчина уже возместил и свою вину признал. Судом ему назначен штраф в размере 1 миллион рублей.

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