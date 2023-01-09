Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Geely Coolray с 37-летней женщиной за рулем ехала по Свердловскому шоссе в сторону Старателя. На подъезде к ТРЦ Depo автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Там машина врезалась в Nissan. От удара последний вылетел в кювет.
Со множественными травмами водитель Geely госпитализирована. У 45-летнего водителя Nissan перелом правой стопы. Он также госпитализирован. Оба участника аварии были трезвы, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
На месте аварии были обнаружены наледь и снег.
Напомним, накануне 8 января на Южном подъезде в Нижнем Тагиле произошла еще одна авария. На встречной полосе столкнулись Kia Rio и Lada Priora. В результате 12-летняя девочка получила травмы.