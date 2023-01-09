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Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Сегодня, 14:10
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Два человека получили травмы в аварии в лобовом ДТП на 14 км Южного подъезда к Нижнему Тагилу. ДТП случилось примерно в 13:30 в понедельник, 9 января.

Geely Coolray с 37-летней женщиной за рулем ехала по Свердловскому шоссе в сторону Старателя. На подъезде к ТРЦ Depo автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Там машина врезалась в Nissan. От удара последний вылетел в кювет.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Со множественными травмами водитель Geely госпитализирована. У 45-летнего водителя Nissan перелом правой стопы. Он также госпитализирован. Оба участника аварии были трезвы, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

На месте аварии были обнаружены наледь и снег.

Напомним, накануне 8 января на Южном подъезде в Нижнем Тагиле произошла еще одна авария. На встречной полосе столкнулись Kia Rio и Lada Priora. В результате 12-летняя девочка получила травмы.

12-летняя девочка пострадала в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
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#Ирина Кирилова#ДТП#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Авария#Свердловское шоссе#ГИБДД
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