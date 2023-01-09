Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Geely Coolray с 37-летней женщиной за рулем ехала по Свердловскому шоссе в сторону Старателя. На подъезде к ТРЦ Depo автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Там машина врезалась в Nissan. От удара последний вылетел в кювет.