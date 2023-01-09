Две школы и дома остались в морозы без отопления в Карпинске

Жители города начали массово оставлять жалобы по номеру 112 с вечера 8 января. В частности, отопление на данный момент отсутствует в домах на улицах Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтская и переулке Школьный.
Кроме того, школа № 2 и карпинский интернат тоже остались без тепла, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По предварительным данным, причиной отсутствия отопления стал прорыв трубы в теплосетях в районе котельной № 14.
Коммунальные службы работают над устранением аварии. Ориентировочно работы завершатся 9 января.
Прокуратура проводит проверку. Она выяснит, насколько требования ЖКХ соблюдаются коммунальными службами. По результатам мероприятий будут приняты меры.