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Две школы и дома остались в морозы без отопления в Карпинске

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
Часть многокваритрных домов и образовательные учреждения в Карпинске остались без отопления во время морозов. Причиной стала авария на теплосетях. Прокуратура по данному факту начала проверку.

Жители города начали массово оставлять жалобы по номеру 112 с вечера 8 января. В частности, отопление на данный момент отсутствует в домах на улицах Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтская и переулке Школьный.

Кроме того, школа № 2 и карпинский интернат тоже остались без тепла, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По предварительным данным, причиной отсутствия отопления стал прорыв трубы в теплосетях в районе котельной № 14.

Коммунальные службы работают над устранением аварии. Ориентировочно работы завершатся 9 января.

Прокуратура проводит проверку. Она выяснит, насколько требования ЖКХ соблюдаются коммунальными службами. По результатам мероприятий будут приняты меры.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Отопление#Прокуратура#Проверка
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