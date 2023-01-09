Двойная защита перед двойной угрозой

Posted 9 января 11:10
Published 9 января 11:10
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Нынешний год значительно отличается от других по эпидемиологической ситуации из-за сочетания очередной волны роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и обычного сезонного роста ОРВИ и гриппа.
Такое сочетание формирует новую стратегию защиты от возможного микса инфекций. Медицинские эксперты страховой компании единогласны в мнении, что в первую очередь важно сформировать иммунную защиту против новой угрозы – COVID-19. Для этого единственным безопасным средством является своевременная вакцинация.
При этом Россия – одна из немногих стран, где имеется широкий ассортимент вакцин и организована система вакцинации, максимально приближенная к населению. Вакцинироваться против COVID-19 можно не только в клиниках, но также в различных общественных местах, торговых центрах и парках.
Совместно с страховой компанией «СОГАЗ-Мед», организующей обслуживание более 41 млн человек по всей стране в рамках программы обязательного медицинского страхования, АО «СОГАЗ» организовало масштабную программу вакцинации против коронавирусной инфекции. Силами экспертов компании на предприятиях проводятся специальные вебинары, а все, кто планирует привиться, направляются в ближайшие вакцинационные пункты.
Развитие программы вакцинации в сочетании с мерами социального дистанцирования и экспресс-тестирования помогает предотвратить развитие локальных вспышек COVID-19 на предприятиях. По итогам собственной вакцинационной компании СОГАЗ видит высокую защитную эффективность отечественных вакцин и их хорошую переносимость. Мероприятия Страховой Группы «СОГАЗ» по повышению охвата вакцинацией против COVID-19 cпособствуют достижению коллективного иммунитета, что поможет остановить волнообразное распространение инфекции.
Кстати, среди сотрудников Страховой Группы «СОГАЗ» уже достигнут охват вакцинации 81%, что в сочетании с иммунитетом у переболевших в течении последних шести месяцев практически делает компанию свободной от COVID-19.
Следует отметить, что у многих заболевших (особенно у тех, кто вакцинировался против COVID-19) коронавирусная инфекция может протекать в форме обычного ОРВИ. Многие также часто считают, что заболели гриппом. Именно для этого при любых симптомах ОРВИ необходимо прибегать к самоизоляции и обращаться за медицинской помощью для прохождения тестирования в виде антигенного экспресс-теста или анализа в виде ПЦР (полимеразной цепной реакции).
Так как помимо коронавирусной инфекции в осенне-зимний сезон традиционно растет активность гриппа, специалисты рекомендуют провести вакцинацию и против гриппа.
Действительно, по данным ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России, в стране уже снова начинают выявлять случаи гриппа. К счастью, сюрпризов в части состава штаммов вирусов гриппа нет, и вакцина полностью «совпала» со спектром штаммов, активно распространяющихся среди населения. При этом необходимо обратить внимание на то, что между вакцинацией против COVID-19 и введением противогриппозной вакцины должен пройти минимум один месяц. Это необходимо для формирования оптимального иммунного ответа и достижения защитных титров антител.
Активные мутации вируса гриппа, которые еще называются «дрейфом генов» обычно связаны с перемешиванием штаммов гриппа из-за путешественников из одного полушария в другое. Как правило, каждый год в конце весны эпидемия гриппа разгорается в Южном полушарии и потом переходит на Северное полушарие в начале зимы. В этом году сложно проследить подъем заболеваемости гриппом в Южном полушарии из-за масштабных локдаунов в Австралии и странах Азии.
Однако грипп продолжает активно мутировать и переносится в том числе с перелетными птицами, которые, конечно, не носят маски и о социальной дистанции ничего не слышали. Поэтому в текущем году важно привиться сразу от двух инфекций – от гриппа и от СОVID-19. Вполне возможно, что в перспективе будут разработаны вакцины, в которых в одном шприце будут сочетаться как компонент против новой коронавирусной инфекции, так и набор антигенов актуальных штаммов гриппа.