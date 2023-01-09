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Елки на переработку начали принимать в Свердловской области

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Хвойные деревья начали принимать на переработку в Свердловской области. Сдать можно ели, сосны, пихты и другие новогодние деревья.

Об этом сообщает ЕМУП «Спецавтобаза». Отмечается, что выбрасывать деревья в мусорные контейнеры не стоит, так как целиком в баки они, как правило, не помещаются, поэтому зачастую повреждают технику, вывозящую мусор.

Оставлять ели можно в отсеке для крупногабаритных отходов. Если этого отсека нет, то можно поставить дерево рядом с баками так, чтобы оно не мешало машинам. На елке не должно быть никакой мишуры и гирлянд.

В срок до 31 января все деревья будет вывозить специальная техника. Елки будут переработаны в щепы, которые могут быть использованы для различных технологических нужд.

В ряде муниципалитетов откроются точки сбора елей. Три пункта откроется в Верхней Пышме, два – в Арамили и один – в поселке Светлый.

Искусственную елку разрешено выбрасывать в мусорные контейнеры. Однако на них также не должно быть украшений.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Елки#Переработка#Щепы
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