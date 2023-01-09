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Еще один житель Свердловской области возвращен из украинского плена

Сегодня, 15:23
Фото: 1MI
Житель Свердловской области был возвращен в Россию из украинского плена. Его имя было занесено в список после обращения сестры в комитет солдатских матерей.

Сама девушка проживает в Лесном, а молодой человек в другом городе. Председатель комитета солдатских матерей Нелля Ивановна приехала к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

После этого были оформлены документы. Вернулся в Россию молодой человек 8 января, сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Она также рассказала, что по выплатам довольствия получено более 30 положительных ответов.

Напомним, в начале декабря 2022 года еще один житель Свердловской области был возвращен из украинского плена. Им оказался 31-летний Владимир из Сухого Лога. Его семье звонили украинские военные и присылали видео. Родственники пытались найти его в течение месяца.

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