Еще один житель Свердловской области возвращен из украинского плена

Сама девушка проживает в Лесном, а молодой человек в другом городе. Председатель комитета солдатских матерей Нелля Ивановна приехала к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
После этого были оформлены документы. Вернулся в Россию молодой человек 8 января, сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Она также рассказала, что по выплатам довольствия получено более 30 положительных ответов.
Напомним, в начале декабря 2022 года еще один житель Свердловской области был возвращен из украинского плена. Им оказался 31-летний Владимир из Сухого Лога. Его семье звонили украинские военные и присылали видео. Родственники пытались найти его в течение месяца.