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Хирург обозначила пятерку наиболее популярных пластических операций

Сегодня, 12:04
По словам хирурга Виктории Блиновой, есть пять пластических операций, которые наиболее часто просят сделать клиенты.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на врача, конкретно речь идет о ринопластике, отопластике, блефаропластике, подтяжке лица и липофилинге. Например, ринопластика не только делает лицо более красивым, но и исправляет дефекты, влияющие на жизнедеятельность организма. Например, если выпрямить искривленную носовую перегородку, у человека улучшится дыхание. И, конечно, она уберет комплексы пациента, если он считает несимпатичным данный ему от природы нос.

Отопластика позволяет устранить лопоухость и изменить форму ушей. Причем, это можно делать даже шести-семилетним детям. Блефаропластика устраняет негативные «приметы времени» на лице человека в виде кругов под глазами и нависших век. Хотя человек еще не стар. Эндоскопическую подтяжку лица делают пациентам в возрасте 27–65 лет. За счет этого моложе становится лицо, человек выглядит так, как будто вернулся с отдыха. При липофилинге жировая ткань переносится на участок, где ее не хватает. За счет этого более выразительным станет лицо и омолодится.

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