Хирург обозначила пятерку наиболее популярных пластических операций

Отопластика позволяет устранить лопоухость и изменить форму ушей. Причем, это можно делать даже шести-семилетним детям. Блефаропластика устраняет негативные «приметы времени» на лице человека в виде кругов под глазами и нависших век. Хотя человек еще не стар. Эндоскопическую подтяжку лица делают пациентам в возрасте 27–65 лет. За счет этого моложе становится лицо, человек выглядит так, как будто вернулся с отдыха. При липофилинге жировая ткань переносится на участок, где ее не хватает. За счет этого более выразительным станет лицо и омолодится.